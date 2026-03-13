Illa es reuneix amb els partits per abordar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà

Hi han participat el PSC-Units, Junts, ERC, el PP, els Comuns i la CUP; Vox i AC no hi han assistit
BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest divendres al Palau de la Generalitat una cimera amb representants dels partits del Parlament per abordar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà per a Catalunya.
Dimecres, durant la sessió de control del Parlament, Junts li va reclamar que reunís els partits per abordar la situació, i Illa va acceptar dient que totes les idees que aportessin serien benvingudes, i va apel·lar a la "unitat" davant el complex escenari internacional.
Per part del Govern, també hi han participat el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.
Dels partits hi han assistit el president del PSC-Units, Ferran Pedret, i la portaveu, Elena Díaz; la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, i el portaveu, Salvador Vergés; i la portaveu d'ERC a la cambra, Esther Capella, i el portaveu adjunt, Jordi Albert.
També el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, i la diputada popular Àngels Esteller; la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, i el portaveu, David Cid; i el portaveu de la CUP a la cambra, Dani Cornellà, i la diputada Laure Vega, mentre que Vox i Aliança Catalana tot i haver estat convidats no hi han assistit.
MESURES PER PAL·LIAR L'IMPACTE DE LA GUERRA
Més enllà de la cimera de partits, Illa va reunir dissabte passat els membres del Consell del Diàleg Social, integrat per les principals patronals i sindicats, i van acordar crear un grup de treball permanent per estudiar mesures de resposta; i l'executiu també s'ha reunit amb sectors que en poden patir els efectes.
El Govern defensa que l'executiu i Catalunya en el seu conjunt està "en disposició de donar resposta als efectes negatius" que pot tenir el conflicte a l'Orient Mitjà, i en aquest sentit estan preparant mesures per pal·liar-ne l'impacte, que es preveu que es puguin aprovar la setmana vinent en el Consell Executiu.