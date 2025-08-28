Illa es reuneix amb Carbonell per conèixer els projectes estratègics del Port de Barcelona

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dijous al matí amb el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, per conèixer de primera mà els projectes estratègics de la infraestructura.
Segons ha informat el Port en un comunicat, en la reunió també han participat el director general, Àlex Garcia, i la directora de Relacions Institucionals, Ingrid Boqué.
Els directius han informat a Illa de les inversions privades que s'estan implementant en el Port, com la nova terminal de vehicles de NYK, l'ampliació del centre logístic de Lidl o les obres relacionades amb els nous combustibles de zero emissions.