Illa retreu a Vox que surti de governs autonòmics i es financi "amb crèdits d'Hongria"

Assegura que els membres de Vox van als barris "a fer-se vídeos de TikTok" i després se'n van
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret al líder de Vox a Catalunya i secretari general del partit, Ignacio Garriga, que la seva formació surt de governs autonòmics quan poden implementar les seves polítiques i es finança "amb crèdits d'Hongria".
Així li ha respost Illa aquest dimecres en la segona sessió del debat de política general (DPG) al Parlament, en què ha assegurat que Vox ha rebut 6 milions d'euros d'Hongria, "un país excomunista, amb un líder que s'avé amb Putin, amb Trump i amb Xi Jinping".
"I em parla vostè de valentia? Quan té l'oportunitat d'aplicar les seves polítiques, se'n va", ha criticat Illa, que ha afegit que on ha governat Vox ha fet una mala feina, després ha acusat aquest partit de desmuntar les estructures de protecció civil.
També ha assenyalat que allà on governen partits afins a Vox "és un fracàs rotund i un empitjorament de les classes treballadores", després ha esmentat els aranzels de Trump i el concert que va fer aquest dimarts el president argentí, Javier Milei.
VÍDEOS DE TIKTOK
El president català ha afirmat que Vox acudeix al Parlament i també als barris "a fer-se vídeos de TikTok", i l'ha acusat d'anar als barris a assenyalar els problemes per després marxar.
"La gran diferència és que vostè hi va, o els seus, col·leccionen vídeos de TikTok i se'n van. Per cert, tingui tants seguidors com vulgui de TikTok, jo vull vots, no seguidors de TikTok, i de moment en té bastants el partit que jo represento", ha defensat Illa.
Ha reivindicat les "persones amb sentiments humans de mínima dignitat que quan veuen una persona tenint un incident en alta mar la rescaten", en al·lusió a Open Arms, després que Vox demanés enfonsar els vaixells d'aquesta ONG.