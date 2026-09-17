Illa retreu al PP i a la justícia una manca de "lleialtat institucional" amb la crisi migratòria de Ceuta

Veu el nou finançament com un dels reptes del seu govern i ataca el PP pel seu rebuig
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat aquest dijous al PP, a l'executiu autonòmic de Ceuta i a la justícia una manca de "lleialtat institucional" en la gestió de la crisi migratòria de la ciutat autònoma i ha demanat al poder judicial respecte pel poder legislatiu i que apliqui la llei d'amnistia íntegrament.
"Es tracta d'actuar amb lleialtat. I anar-hi, no de diagnosticar, sinó de solucionar i ajudar a solucionar. I el que no ho faci millor que es quedi a casa", ha dit en una entrevista a RNE recollida per Europa Press, en la qual ha expressat que viu la situació a Ceuta amb un punt d'indignació.
Ha insistit que hi ha un marc legal que s'ha de respectar i, sobre la decisió de l'Audiència Nacional, que dimecres va ordenar al Govern central paralitzar el campament per als migrants del Port de Ceuta fins a resoldre si es suspèn, a Illa li ha semblat "enormement estranya".
"No és la manera d'actuar amb sentit de responsabilitat, sentit comú i lleialtat institucional. La justícia és un poder i això alguns ho proclamen diàriament i és també un servei públic", ha dit.
URSULA VON DER LEYEN
Ha qualificat d'"encertat i positiu" que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es referís a Ceuta com una frontera no només espanyola, sinó també europea i creu que subratllar aquesta dimensió pot ajudar a resoldre la crisi.
Preguntat per si Catalunya acollirà part dels menors migrants que van arribar a Ceuta, Illa ha ressaltat que és la comunitat que més menors ha acollit, que s'actuarà des de la legalitat i ha cridat la resta de comunitats, especialment les del PP, a actuar "de manera solidària".
FINANÇAMENT
Preguntat per si hi ha converses amb Junts perquè els postconvergents defensin la proposta per al nou finançament autonòmic, el president català ha expressat que hi ha "permanentment" canals oberts i ha definit el nou finançament com un dels grans reptes del seu executiu.
Ha assegurat que no ha sentit ningú oposar-se a la necessitat d'aquesta reforma, ha apuntat que la proposta no perjudica cap comunitat i ha atacat el PP pel seu rebuig: "Veig gent que critica aquesta proposta. Tampoc no els sento proposar res. Alguns han governat amb majoria absoluta molt temps i no han estat capaços de posar damunt la taula una proposta. Aquesta la desqualifiquen".
Respecte a si creu que els actuals pressupostos de la Generalitat d'aquest any seran de legislatura, Illa ha remarcat que aquest és l'"escenari base", que la prioritat n'és l'execució i que són uns comptes que tenen recorregut fins al 2028.
AMNISTIA
Preguntat per si reconeixeria el líder de Junts, Carles Puigdemont, com a líder de l'oposició a Catalunya si se li aplica l'amnistia, Illa ha afirmat que ja ho ha fet i que li "sap greu" que encara no s'hagi aplicat a tots els que l'estan esperant.
Ha exigit a la justícia espanyola que l'apliqui i ha criticat que "encara hi ha qui arrossega els peus" amb argumentacions que considera molt difícilment legals per evitar fer-ho.