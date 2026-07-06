Illa retreu al jutge Peinado que se'n vagi de vacances sense decidir si permet viatjar a Begoña Gómez

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat aquest dilluns que el jutge Juan Carlos Peinado, qui va retirar el passaport a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, se n'hagi anat de vacances sense decidir si autoritza Gómez a viatjar: "Es qualifica per si mateix l'actitud del jutge Peinado".
Ha expressat que la mesura de retirar el passaport li sembla "excessiva i inapropiada", que no aplica en cap de les mesures que ha dictat i que, fins i tot, és una desconsideració als cossos i forces de seguretat, ha dit en una entrevista a TVE recollida per Europa Press.
Preguntat per si hi ha lawfare a Espanya, Illa ha sostingut que la percepció que la justícia no és prou imparcial en alguns casos és "enormement preocupant" i ha apuntat que la independència del poder judicial és un instrument per garantir-ne la imparcialitat.