Illa retreu a Junts haver fet "tot el que han pogut i una mica més" perquè no hi hagi Govern

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret aquest dijous a Junts haver fet "tot el que han pogut i una mica més" perquè no hi hagi Govern, després que el portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet, l'ha acusat a ell i els consellers d'anar-se'n de vacances després de la investidura del 8 d'agost.

"Avui voldrien que estiguéssim preparant unes eleccions a Catalunya, i em parla que no treballem? Quan vostès han fet tot el que han pogut i una mica més perquè no hi hagi Govern?", ha ironitzat en el torn de rèplica durant la seva compareixença a petició pròpia en el ple del Parlament per explicar la composició del nou Govern.

Ha assegurat que "Catalunya avui està millor", tot i que sigui amb un Govern que no sigui del grat de Junts, i ha defensat l'acció de govern de l'executiu aquest últim mes en al·legar que ha fet més en un mes d'agost que governs anteriors.