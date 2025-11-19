Illa retreu a Ignacio Garriga (Vox) que es negociï "als despatxos" el relleu de Mazón a València

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret aquest dimecres al líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, que es negociï "als despatxos" amb el PP de València per decidir el relleu de l'expresident de la Comunitat Valenciana Carlos Mazón.
En el ple del Parlament, Illa ha criticat que Garriga vagi a València per abordar amb el PP un relleu que assegura que "haurien de resoldre els ciutadans en unes eleccions".
Illa també ha acusat Vox d'acordar amb els populars "desmuntar" la Unitat Valenciana d'Emergències (VE) i de pactar a porta tancada la reorganització del poder institucional a la Comunitat Valenciana.