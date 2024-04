Illa retreu a ERC i Junts "deu anys perduts" en la millora de la situació del català

Ha proposat subvencionar la reforma de 30.000 habitatges antics



El candidat del PSC per a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha retret aquest dissabte a ERC i Junts "deu anys perduts" en l'impuls de polítiques en favor del català, i ha defensat centrar esforços a augmentar l'ús social de la llengua.

Així ho ha expressat Illa en una atenció als mitjans coincidint amb les festes de primavera de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), com a resposta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha dit que la llengua catalana "estaria en perill" si el candidat socialista arriba a la presidència de la Generalitat.

Illa ha demanat que, després de les eleccions, hi hagi unitat ens les formacions polítiques per assegurar l'ús social del català, i ha remarcat que en temàtica lingüística "cal menys soroll i treballar més".

UN PLA PER RENOVAR HABITATGES

El candidat del PSC ha aprofitat la visita a l'Hospitalet per anunciar un pla per subvencionar la reforma d'habitatges antics per millorar-ne l'accessibilitat, l'aïllament acústic i eficiència energètica, que arribaria en una primera fase a uns 30.000 habitatges, prioritzant les destinades a persones grans.

Illa ha detallat que el 22 % dels habitatges a Catalunya té més de 54 anys, i ha detallat que el nou pla permetria millorar ascensors, portes i finestres per adequar-les als requeriments que s'exigeixen actualment.