Illa: "El retorn de La Caixa i Criteria demostra que és el moment d'apostar per Catalunya"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que "el retorn de La Caixa i Criteria demostra que és el moment d'apostar per Catalunya" després de l'anunci del retorn de la seu social de la Fundació La Caixa i de CriteriaCaixa.

"Demostra també que la via dels acords i de l'estabilitat són els millors aliats per liderar models de prosperitat compartida", ha sostingut aquest dijous en l'obertura de la Jornada Corresponsables 2025 a Barcelona a l'IESE Business School pel 20è aniversari del seu Anuari.

Així mateix, Illa ha assegurat que "una Catalunya a ple rendiment és bona per a tothom, per a Catalunya i per a Espanya" i, per tant, ha defensat el seu model de prosperitat compartida davant altres models que, ha dit textualment, respecta però no comparteix.

"Acumulació insolidària de prosperitat. Es genera en altres territoris molta prosperitat, però s'acumula, a parer meu, d'una manera insolidària", ha apuntat.

PROSPERITAT AMB "VALORS"

El president de la Generalitat ha posat en valor la generació de prosperitat, però no "de qualsevol manera, sinó amb alguns valors".

"Anem a un món on el poder és el poder de la força" en comptes d'estar, ha lamentat, en un món on el poder és la raó i l'argument.

En aquest sentit, ha assenyalat que la tecnologia ha d'estar al servei del bé comú i regulada per les institucions públiques en comptes d'estar "al servei d'alguns projectes tecnològics que es mouen amb lògica privada i ni tan sols contemplen valors de responsabilitat social".