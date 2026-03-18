Illa retira els Pressupostos després de pactar amb ERC donar-se més temps per negociar

David Zorrakino - Europa Press
PSC i ERC valoren "positivament" el camí conjunt en el desenvolupament dels acords d'investidura
BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retirat el projecte de Pressupostos de la Generalitat actuals --acordats entre el Govern i els Comuns-- després d'un pacte amb ERC en què ambdues formacions es donen "més temps" i es comprometen a negociar els comptes.
Davant d'això, s'aprovarà "immediatament" un únic suplement de crèdit amb l'objectiu de disposar dels recursos necessaris per fer funcionar adequadament els serveis públics, han explicat ambdues formacions en un comunicat conjunt aquest dimecres.
"Ens comprometem a seguir impulsant les negociacions i les modificacions legislatives necessàries per fer efectius els pactes d'investidura", han assenyalat.
PSC i ERC coincideixen que cal dotar a Catalunya d'un nou pressupost per "continuar impulsant el país, per protegir els serveis públics i fer efectius els acords d'investidura".
Uns nous pressupostos que, "tot i incloure els acords polítics, econòmics i socials previs, hauran d'internalitzar els impactes econòmics de l'actual situació internacional, incorporant-hi polítiques que ajudin a construir un escut social per protegir els sectors més afectats".
VALORACIÓ POSITIVA "DEL CAMÍ CONJUNT"
En l'escrit, socialistes i republicans fan una "valoració positiva del camí recorregut" en el desenvolupament dels acords d'investidura, un camí que consideren que ha comportat avenços de sobirania per a Catalunya i per al progrés de la societat catalana.
Ho argumenten en termes de major suficiència financera per poder garantir els serveis públics, incrementant les competències i reforçant les estructures del Govern de Catalunya, i millorant la gestió i l'impuls de les infraestructures.
"Són un conjunt de fites que poden aportar un salt endavant molt rellevant per a l'autogovern de Catalunya, per avançar en les polítiques socials i econòmiques", defensen.
Asseguren que són projectes que requereixen "un treball redoblat i conjunt" en tots els fronts polítics per materialitzar-los, molt especialment durant l'any en curs.