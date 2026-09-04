Illa ret homenatge a Kíiv als soldats ucraïnesos morts amb una ofrena floral

Es reuneix amb el ministre d'Exteriors i coneixerà la tasca humanitària de sor Lucía Caram
BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retut homenatge aquest divendres als soldats ucraïnesos morts durant la guerra amb Rússia amb una ofrena floral al mur de la catedral de Sant Miquel de les Cúpules Daurades, al centre de la capital, Kíiv.
És habitual que els líders internacionals que visiten Ucraïna retin homenatge als caiguts pel conflicte davant el mur de la catedral, que acull un mural amb fotografies dels soldats morts, informen fonts del Govern.
L'han acompanyat el viceministre d'Afers Exteriors d'Ucraïna, Yevhen Perebyinis; el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch; l'ambaixadora d'Espanya a Ucraïna, Adela Díaz Bernández, i l'ambaixadora d'Ucraïna a Espanya, Sokolovska Yuliia.
AJUDA HUMANITÀRIA
Aquest divendres, Illa s'ha reunit amb la Federació d'Empresaris d'Ucraïna, una de les principals organitzacions empresarials del país, i amb el ministre d'Afers Exteriors, Andrí Sibiha, al qual Illa li ha transmès el seu suport a l'ingrés del país a la Unió Europea.
També han explorat la possibilitat que Catalunya augmenti la seva aportació en l'àmbit energètic i el de la salut, de cara a l'hivern.
El president mantindrà una trobada de treball amb el president del Parlament d'Ucraïna, Ruslan Stefantxuk, i coneixerà la tasca humanitària de la monja sor Lucía Caram consistent en el trasllat d'ambulàncies, vehicles i material mèdic de Catalunya a la guàrdia fronterera ucraïnesa.
REUNIÓ AMB ZELENSKI
Illa finalitzarà aquest divendres el seu viatge institucional de amb prou feines 48 hores a Ucraïna, durant el qual es va reunir dijous amb el president del país, Volodímir Zelenski, juntament amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
També dijous va signar tres acords de cooperació entre Catalunya i les regions de Zaporíjia, Dnipropetrovsk i Lviv, i va visitar el principal hospital infantil del país, amb el qual l'Hospital Sant Joan de Déu col·labora.