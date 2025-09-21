Illa respon les crítiques d'Aznar a Sánchez: "El que és terminal és l'aznarisme"

GAVÀ (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicat les crítiques de l'expresident del Govern espanyol José María Aznar a l'actual, Pedro Sánchez: "El que és terminal és l'aznarisme; és terminal i és perjudicial. Vas deixar els serveis públics arran de terra".
Ho ha dit en la seva intervenció a la Festa de la Rosa, celebrada anualment pel PSC a Gavà (Barcelona), al costat del president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, i també hi han assistit el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, entre d'altres, i han reunit unes 15.000 persones, segons el PSC.
Illa també ha acusat Aznar d'amenaçar amb presó als socialistes: "Tens alguns exministres tu, a la presó, bastants, com perquè et posis a donar lliçons. No saps a qui tens davant".