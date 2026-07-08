Illa replica al PP que "les baixes laborals no són un càncer", després de les declaracions de Feijóo

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicat al PP que "les baixes laborals no són un càncer" després que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, hagi comparat l'absentisme laboral amb aquesta malaltia i hagi qüestionat que un treballador cobri el mateix i tingui les mateixes prestacions quan va a treballar que quan no ho fa.
"Ha d'estar molt avergonyit de l'acord que han signat a Andalusia, un cop més, cedint a la prioritat nacional. Ha d'estar molt avergonyit per tergiversar paraules meves. I per cert, les baixes laborals no són un càncer", ha subratllat en la sessió de control del Parlament en resposta al líder del PP català, Alejandro Fernández.
També ha avisat el líder de Vox, Ignacio Garriga, que els seus discursos i els dels seus acòlits sempre acaben igual: "Corrupció al Regne Unit, amb Farage que ha hagut de dimitir. Corrupció a França, amb Le Pen, sentenciada per un tribunal francès, i el seu patriotisme de pacotilla".
"Ara han descobert que Trump és antieuropeista. Ara surten, quan Trump ataca la seva amigueta d'Itàlia, la senyora Meloni, a defensar-la. Però quan ataca representants del nostre país, callats. És la seva valentia i la seva manera de fer política", ha criticat.
FETS DELICTIUS
Fernández, a més de Vox i Aliança Catalana, ha preguntat a Illa per qüestions relacionades amb la seguretat i amb la immigració durant la sessió de control al Govern.
El dirigent del PP ha qüestionat que els Mossos d'Esquadra estiguin ben equipats després dels últims actes violents a Catalunya, especialment davant les màfies internacionals: "L'única cosa que funciona en aquests casos és treure la Taser des del minut u, deixar ben garratibat el del matxet i al calabós amb ell. Punt rodó".
El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat que per culpa de les polítiques socialistes "El Salvador és més segur que Catalunya" i que, malgrat que es detingui els delinqüents per part dels Mossos, molts tenen l'oportunitat de tornar a delinquir, segons ell, i ha exigit que si són estrangers se'ls deporti.
La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, l'ha instat a "seguir l'exemple de Ripoll o de França" i prohibir els burkinis en considerar que normalitzen el fonamentalisme islàmic i suposen un risc per als socorristes, a més de denigrar les dones.
A diverses d'aquestes intervencions, Illa ha respost que davant el fets delictius el que ja fan els Mossos és detenir-ne els responsables i posar-los a disposició judicial, "i no fer demagògia", com creu que fan aquests partits respecte a la immigració.