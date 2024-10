Illa replica a Garriga que no vol matar Vox sinó "ajudar a que mori abans, amb arguments"

Afirma que Vox s'equivoca en vincular immigració i seguretat i l'acusa de donar dades "falses"

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que no vol matar Vox, com l'ha acusat el líder d'aquesta formació al Parlament, Ignacio Garriga, sinó que vol "ajudar a que mori abans, amb arguments".

"No vull matar Vox, morirà sol amb el discurs que fa. Vull ajudar a que mori abans, amb arguments", ha afirmat Illa aquest dimecres en la resposta a Garriga durant el debat de política general (DPG) al Parlament.

Ha sostingut que Vox és "un dels representants més nítids de l'onada autoritària i reaccionària que està patint occident", i ha acusat el grup Patriotes per Europa del Parlament Europeu, en què s'ha integrat Vox, de ser la sucursal a Europa de l'expresident dels EUA Donald Trump.

DADES "FALSES"

Illa ha sostingut que Vox s'equivoca vinculant la immigració i la seguretat: "Les dades que dona són falses i són enganyoses", i ha subratllat que els immigrants que delinqueixen a Catalunya són detinguts i empresonats igual que qualsevol altre delinqüent.

A més, ha assegurat que els immigrants no amenacen la identitat catalana, perquè quan se'ls integra i se'ls acull "no només no la posen en perill, sinó que l'enriqueixen i la milloren".

"Tothom qui ve a millorar Catalunya, a integrar-se a Catalunya, és català, amb els mateixos drets i amb els mateixos deures", i ha recordat que a Espanya també s'ha practicat la immigració en la primera meitat del segle XX, durant la dictadura franquista.

BATALLA PERDUDA

També ha assenyalat que Catalunya ha estat terra d'acollida de persones de la resta d'Espanya, que "van demanar que se'ls ensenyés el català, que es volien integrar, enriquir-se sense renunciar a les seves arrels", per la qual cosa considera que la de la immigració és una batalla que Vox té perduda a Catalunya.

Ha criticat el pronòstic que Garriga ha fet sobre el que passarà amb el govern del PSC, i li ha respost que el president de l'Argentina, Javier Milei, en pocs mesos ha aconseguit que "hi hagi més d'un 50% de pobresa" al seu país, després de retreure que a Vox es continuïn fotografiant amb ell.