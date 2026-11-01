Illa replica a Feijóo que "mai" serà president i li acusa d'atacar el català i l'amnistia

BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicat al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "mai" serà president d'Espanya, després de les paraules del líder popular assegurant que sense entendre a Catalunya no es pot ser president del Govern espanyol, i li ha acusat d'atacar el català i l'amnistia.
"Primer contra el català, ara contra l'amnistia: curiosa manera d'entendre Catalunya", ha apuntat Illa aquest diumenge en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En una entrevista concedida a La Vanguardia, Feijóo ha remarcat que no es pot ser president "sense entendre, sense saber interpretar i sense tenir compromisos explícits" amb Catalunya.