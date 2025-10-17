Illa rep Oliu (Sabadell) a la Generalitat després del fracàs de l'opa de BBVA

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut aquest divendres al migdia el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, al Palau de la Generalitat, després del fracàs de l'opa de BBVA al banc català, en una reunió a porta tancada.
Segons va informar la CNMV dijous, l'operació ha aconseguit una acceptació del 25,47%, per sota del 50% perquè reeixís i del 30% que permetia a BBVA llançar una segona oferta.
En un acte aquest divendres, Illa ha mostrat satisfacció pel resultat de l'operació, que veu positiu per al teixit empresarial català i d'Espanya, i ha sostingut que continuaran treballant amb lleialtat amb totes dues entitats: "Les dues són importants per a l'economia catalana i per a l'economia espanyola".