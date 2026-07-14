Illa rep a la Generalitat la cònsol de França i li transmet el seu rebuig a les paraules de Rajoy

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut aquest dimarts al Palau de la Generalitat la cònsol de França a Barcelona, Azar Agah-Ducrocq, després de la polèmica per les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy sobre la selecció francesa, i Illa li ha transmès el seu rebuig a aquestes declaracions i el seu suport als membres de la selecció francesa.
La reunió es produeix precisament el 14 de juliol, Dia Nacional de França, i en què també es disputen les semifinals del Mundial de futbol entre Espanya i França, i s'ha agendat per part de la Generalitat després de les paraules de Rajoy.
En unes declaracions a la premsa després de la trobada, Agah-Ducrocq ha explicat que han abordat la polèmica amb el president: "El president ha rebutjat aquestes declaracions i justament ha volgut tenir un missatge de suport cap al nostre equip, però tot remarcant que aviam què passa aquesta nit amb el partit".
Sobre les paraules de Rajoy, Agah-Ducrocq ha rebutjat entrar en polèmica, s'ha remès a les declaracions dels ministres i membres del Govern francès, però ha dit que no són oportunes, i ha afegit: "Que guanyi el millor i que perdi el racisme", i ha augurat una victòria de la seva selecció per la mínima (2-1 a favor de França).
Preguntada per si el malestar del Govern francès també s'estén al PP per no haver rectificat les paraules i pel bloqueig al Tractat d'Amistat, ha dit que el descontentament és per les declaracions, però ha confiat que es pugui ratificar el tractat "com més aviat millor".
També ha explicat que Illa es volia reunir amb ella el 14 de juliol perquè no podrà assistir a la celebració que organitza el consolat ja que coincideix amb els Premis Princesa de Girona, tot i que hi assistiran el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, que també ha participat en la reunió, i el de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.