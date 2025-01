Illa remarca que complirà íntegrament els pactes d'investidura: "No és moment de confrontar"

Defensa el dret a plantejar una reforma del poder judicial

BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat aquest dissabte que el PSC complirà "íntegrament" els acords d'investidura tancats amb ERC i els Comuns i ha remarcat, textualment, que és moment d'executar allò que s'ha decidit, encara que es trobin dificultats, apunta.

"És moment també de buscar acords, no és moment de subratllar la divisió, és moment de subratllar allò que tenim en comú, que és molt; no és moment de confrontar, és moment de col·laborar per fer avançar les coses", ha defensat en el Consell Nacional del PSC celebrat a la seu del partit a Barcelona.

Illa ha presumit que el PSC compleix els acords "sempre" i que, per això, arriben a tants acords amb formacions polítiques tan diferents, i ha incidit en el compliment d'aquests acords fil per randa, en les seves paraules.

"No és moment de les polítiques de trinxeres, és moment de les polítiques d'acords, per avançar també, no per quedar-nos estancats", ha afegit, alhora que ha reivindicat arribar a pactes amb altres partits polítics.

En aquest sentit, ha remarcat que a nivell europeu també és, en les seves paraules, moment de bon govern i d'acords que l'han d'enfortir: "No és moment de promeses impossibles, no és moment de sacsejades ni de cops de volant".

"RESPECTE" AL PODER JUDICIAL

Amb això, ha incidit que "tothom ha de respectar els procediments" del poder judicial i ha defensat que un grup determinat del poder legislatiu té dret a plantejar una reforma del poder judicial per evitar, segons ell, que es vulgui deshumanitzar i instrumentalitzar la justícia per fer política.

Ho ha dit en al·lusió vetllada a la proposició de llei registrada aquest divendres al Congrés dels Diputats pel PSOE per limitar l'acusació popular, que també vol apartar de procediments jutges que hagin manifestat públicament en la seva condició de magistrats "la censura, l'acord o desacord" amb actuacions de partits polítics o sindicats.

"I tant que ho podem fer. I tant que tenim dret, nosaltres que respectem el poder judicial, a demanar que respectin també l'àmbit de decisió del poder legislatiu i del poder executiu", ha afirmat.

TIROTEIG A LA MINA

Així mateix, després de visitar aquest divendres el lloc del tiroteig del barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Illa ha assegurat que el Govern posarà tots els recursos "per prevenir fets delictius, per identificar els que cometen fets delictius i per garantir la seguretat a tot Catalunya".

"A Catalunya no hi ha impunitat. A Catalunya qui la fa la paga", ha afegit, a més d'accentuar que no hi ha cap dubte ni cap matís sobre aquest assumpte.