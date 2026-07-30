Illa reivindica a Singapur que un país no ha de "ser gran per ser influent" i ambiciós

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dijous durant una conferència a Singapur que un país no ha de "ser gran per ser influent" i ha destacat, en aquest sentit, que el país asiàtic és petit en dimensió, però gran en ambició.
Ho ha dit en la conferència 'Catalonia-Singapore Business Dialogue' que ha pronunciat davant empresaris de Singapur en l'últim dia del seu viatge institucional al país asiàtic i al Vietnam, informa el Govern en un comunicat.
Ha afirmat que és una de les grans lliçons que s'emporta d'aquest país, que diu que té una "influència real al món" malgrat només tenir 6 milions d'habitants, en un paral·lelisme amb Catalunya, que en té 8.
També ha destacat del país que viu "la diversitat com una font de riquesa" per la convivència de diferents ètnies i religions que, en comptes de fer-los més febles, els enforteix.
INVERTIR A CATALUNYA
El president ha aprofitat per instar els empresaris singapuresos a invertir a Catalunya, que és "una aposta segura per invertir-hi, per treballar-hi i per viure-hi", després d'haver recuperat la confiança en la nova etapa d'estabilitat institucional, previsibilitat i seguretat jurídica que assegura que ha obert l'executiu.
"Hem deixat enrere anys de paràlisi i estem mobilitzant tot el potencial del país perquè es desplegui plenament", ha sostingut el president, després de destacar la posició estratègica de Catalunya com a porta d'entrada al Mediterrani i a Europa i la fortalesa d'infraestructures com el Port de Barcelona, l'Aeroport de Barcelona i la Zona Franca.
Per això, ha situat com a objectiu l'atracció d'empreses de Singapur en sectors que "marcaran la pròxima dècada", com la indústria, la digitalització, la intel·ligència artificial o la transició energètica.
VIATGE A SINGAPUR
En la seva segona etapa del viatge institucional, a Singapur, Illa s'ha reunit amb el primer ministre, Lawrence Wong, també amb l'ambaixador de la Unió Europea a Singapur, Artis Bertulis, i amb empresaris catalans que operen al país asiàtic.
Dijous, després d'aquesta conferència, s'ha reunit amb els responsables de la companyia aèria Singapore Airlines, i farà el mateix amb els de ST Engineering i visitarà la planta d'Eurofragance.