Illa reivindica la seva victòria: "Benvinguts a una Catalunya que ha obert una nova etapa"

Defensa els valoris fundacionals de la UE en contraposició a líders com Meloni, Orban i Le Pen



BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC i vencedor de les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dissabte la seva victòria en els comicis de diumenge i el camí emprès pels socialistes per donar suport als indults i l'amnistia: "Benvinguts a una Catalunya que ha obert una nova etapa".

Ha protagonitzat un acte polític a Barcelona amb el president del Govern central, Pedro Sánchez; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la vicepresidenta i candidata del PSOE a les europees, Teresa Ribera.

Illa ha donat les gràcies a tots els militants i simpatitzants socialistes del conjunt d'Espanya per aportar a la victòria del PSC i ha remarcat que molts progressistes han entès que "estava en joc la convivència, van deixar els seus interessos de partit i van saber anteposar l'interès comú".

El candidat ha subratllat que algunes decisions que ha pres el Govern central en els últims anys podien no entendre's a tota Espanya, com els indults i l'amnistia, però ha dit que, davant això, hi ha hagut persones "al bar, a la feina, defensant les conviccions socialistes".

MIRA LA UNIÓ EUROPEA

Sobre les eleccions europees del 9 de juny, ha valorat el projecte de la UE com un acord entre diferents famílies polítiques que ha generat prosperitat en un règim de llibertat i d'Estat de benestar, però ha advertit de l'auge de l'extrema dreta en aquests comicis.

"No volem Meloni, no volem Orban, no volem Le Pen, perquè no volem odi, no volem divisió i no volem discriminació", ha expressat en referència als primers ministres d'Itàlia i Hongria i la líder d'Agrupació Nacional de França, respectivament.

També ha al·ludit a la reunió convocada a Madrid aquest cap de setmana per Vox, a la qual assisteixen figures internacionals d'aquest espai polític, com el president argentí, Javier Milei, que ha llançat crítiques contra el Govern de Pedro Sánchez en els últims dies.

ELOGI A TERESA RIBERA

"Nosaltres apostem per la confiança en els nostres valors, en les nostres institucions, en els ciutadans, en el que hem aconseguit junts", ha dit Illa, que ha situat Espanya com a clau per inclinar la balança a Espanya cap a postulats progressistes.

Així mateix, ha donat suport a la candidata del PSOE a les europees, Teresa Ribera, que també ha intervingut en l'acte, i a qui reconeix "una capacitat de treball inesgotable, molt rigorosa, amb una agenda de contactes impressionant, capaç de conjuminar sensibilitats molt diferents".