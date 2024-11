Illa reivindica la seva gestió i demana a Junts tenir una actitud "recíproca" en benefici de Catalunya

Lamenta que s'interpretés que no defensa l'oli d'oliva català: "El defenso, en consumeixo"

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dimecres la seva gestió en els poc més de 100 dies que porta de mandat i ha reclamat a Junts tenir una actitud "recíproca" en benefici dels interessos de Catalunya.

"Tot el que sigui treballar en benefici de Catalunya ho subratllaré i no tinc cap inconvenient a reconèixer els mèrits d'altres formacions polítiques. I encara més, d'ajudar sobre aquest tema. I m'agradaria que aquesta actitud fos recíproca perquè l'interès màxim que hem de tenir tots, des de plantejaments polítics diferents, és que Catalunya vagi bé i endavant", ha dit en la sessió de control en el ple del Parlament.

Tot això després que el president de Junts a la cambra, Albert Batet, hagi tret pit del paper desenvolupat per la seva formació en l'aprovació del paquet fiscal del Govern central al Congrés, sobre la qual cosa Illa s'ha alegrat.

Després que Batet l'hagi acusat d'haver tornat "amb les mans buides" de la seva visita a Brussel·les i amb el president espanyol, Pedro Sánchez, a Madrid, Illa s'ha mostrat satisfet dels resultats aconseguits, ha avançat que hi haurà més viatges i que ho farà amb regularitat.

Després de reivindicar que la seva voluntat de col·laborar i de diàleg no és incompatible amb la defensa dels interessos de Catalunya, ha demanat al líder parlamentari de Junts que li doni un marge per demostrar que la seva actitud donarà resultats: "No pretenc ferir cap sensibilitat ni posar el dit a la nafra, jo porto poc més de 100 dies i vostès han governat bastants anys", ha recriminat.

SAREB

Sobre la petició de Junts que el Govern central posi a disposició dels municipis la totalitat dels sòls residencials, solars dels quals és titular la Sareb, Illa ha assegurat que hi estan treballant però que no és una qüestió "senzilla".

Per part d'ERC, el seu portaveu parlamentari, Josep Maria Jové, també ha acusat el president de la Generalitat d'"apartar els símbols del país, sotmetent les institucions catalanes als interessos de La Moncloa, i de promocionar productes com l'oli de Jaén, oblidant els productors catalans com va fer a Sabadell".

"Lamento que una visita que volia ser de cortesia institucional a la Diputació de Jaén es pugui interpretar com una falta de defensa de l'oli català. No és el cas. El defenso, en consumeixo i és el millor oli d'oliva que hi ha", ha defensat.

Malgrat tot, ha retret al dirigent republicà que això es pugui interpretar com que no defensa els interessos dels catalans perquè té "clar" quin és el seu paper com a president de la Generalitat, ha dit.

El president del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha preguntat a Illa sobre el seu viatge a Brussel·les, qüestió en la qual el president de la Generalitat ha apuntat que pretén que Catalunya jugui un "paper important" a Europa.