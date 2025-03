Illa reivindica la regulació dels lloguers davant els que deien que "no serviria de res"

Celebra que el TC validés el decret de regulació de pisos turístics

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest divendres l'aplicació de la llei de l'habitatge i la regulació del preu dels lloguers en zones tensionades a Catalunya davant els que deien que "no serviria de res".

"A Catalunya vam ser pioners en l'aplicació de la llei d'habitatge. Alguns deien que això no serviria de res", ha dit durant la seva intervenció a l'acte de col·locació de la primera pedra d'una promoció de 66 habitatges protegits a Sant Pere de Ribes (Barcelona).

Illa ha assegurat, davant del que ha definit com el principal problema que afecta a la reducció de desigualtats a Catalunya, que convé, en paraules seves, construir, construir bé, i tan ràpid com es pugui, a més d'intervenir el mercat: "Hem d'intervenir el mercat. No és molt gruixut intervenir el mercat? No, és el que hem de fer".

"Quan es disparen els preus, quan les coses de surten de mare, quan existeix un creixement desorbitat dels preus, les administracions públiques tenim l'obligació --així és com pensem nosaltres, que som defensors de l'economia de mercat-- d'intervenir al mercat, que és el que s'ha fet", ha afirmat.

REDUCCIÓ DE PREUS

Illa ha assegurat que aquest divendres s'ha constatat que el topall als lloguers està funcionant un any després d'haver-se aplicat, després de conèixer-se el descens del 3,7% dels preus a Catalunya i el 6,4% a la ciutat de Barcelona: "Quan es treballa conjuntament i utilitzant els instruments, en aquest cas, la llei de l'habitatge, els resultats són bons i positius".

També ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de validar el decret català de regulació dels pisos turístics aprovat pel Parlament: "És una bona notícia", ha valorat.