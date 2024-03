Illa reivindica al PSC com "una alternativa sòlida i consistent" per a Catalunya

BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reivindicat el treball de la seva formació per a la "construcció d'una alternativa sòlida i consistent" per a Catalunya i no només, ha dit, per exercir d'oposició.

"Una alternativa a 10 anys d'estar donant voltes sempre, sense moure'ns mai de lloc, a la mateixa idea. Una alternativa a 10 anys de batzegades, d'anades i vingudes, d'acabar al mateix lloc on érem", ha dit en la inauguració del 15 Congrés del PSC aquest divendres en el Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, i on aquest dissabte serà ratificat en el seu càrrec i com a candidat del PSC a les eleccions catalanes.

En aquest sentit, ha posat en valor el treball de l'actual executiva del partit i ha defensat la seva acció política, basada en "superar 10 anys molt dolents per a Catalunya i també molt dolents per al conjunt d'Espanya" amb generositat i sense rancor, ha dit.