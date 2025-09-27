Illa reivindica el poder transformador de les dones per "frenar l'onada reaccionària"

BARCELONA 27 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dissabte el poder transformador de la dona per "frenar l'onada reaccionària que avança arreu del món".
"Si volem una Catalunya, una Espanya i una Europa justes, hem de seguir persistint en la defensa dels drets de les dones sense donar ni un pas enrere", ha dit en clausurar un acte de l'Escola Feminista Dolors Renau del PSC, a la seu del partit.
Illa ha dit que un de cada quatre països notifica una reculada en els drets de la dona, segons l'ONU, i ha afegit que la proporció de dones en el Parlament s'ha duplicat però "representen encara el 27%".
També ha destacat que Catalunya ocupa el quart lloc de l'índex de gènere de la UE (gairebé 6 punts més que la mitjana europea) i que la bretxa salarial està en un 16,7%, el valor més baix en 16 anys: "Anem per bon camí, és cert, però no és suficient".
Per això, ha reafirmat el compromís del Govern amb "la lluita per la igualtat de gènere en tots els àmbits possibles" i ha assegurat que aquest compromís es manifesta en diversos aspectes, com la integració de perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques.
Ha demanat contundència absoluta davant de la violència masclista i els qui la neguen: "Existeix, i negar-la o emmascarar-la no fa cap favor a les dones; al contrari, les posa en perill".
A més, ha enaltit el paper de les dones del PSC en tot tipus de càrrecs i ha considerat que "quan les dones estan al capdavant, l'impacte és enormement positiu" per al partit i tota la societat.
CONTRA EL "GENOCIDI"
Illa ha demanat alçar la veu pel que ha qualificat de genocidi d'Israel contra el poble palestí: "És el nostre deure com a persones aixecar la veu contra la destrucció indiscriminada i la invasió injustificada que s'està perpetrant a Gaza".
"Són les dones i els nens les principals víctimes dels conflictes i les guerres, com certifica l'informe anual del secretari general de Nacions Unides sobre dones, pau i seguretat", ha afegit.
Ha volgut homenatjar "a totes aquelles dones que estan vivint un infern a la Terra i, no obstant això, segueixen resistint", i ha destacat la importància que la literatura es faci ressò de les històries de dones en conflictes bèl·lics, després de la seva visita a la Setmana del Llibre en Català.