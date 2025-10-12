Illa reivindica "la pluralitat i la diversitat d'Espanya" en el 12 d'octubre

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la "pluralitat i la diversitat d'Espanya, dels seus territoris i de les seves llengües", coincidint amb la celebració del 12 d'octubre, Dia de la Festa Nacional.
Així ho ha dit en un missatge a X, recollit per Europa Press aquest diumenge, en el qual ha defensat que la "convivència és reconèixer i garantir la pluralitat".
"En un moment com aquest, de canvis tan profunds, hem de protegir aquesta Espanya de tots i totes i posar l'accent en allò que ens uneix", ha sentenciat.