Illa reivindica un pacte entre PSC, ERC i Comuns com la via per a l'"estabilitat"

BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dissabte que un pacte entre PSC, ERC i Comuns implicaria un espai d'"estabilitat per poder treballar" i, textualment, una molt bona oportunitat per a Catalunya.

En la inauguració del congrés del PSC del Maresme (Barcelona), Illa ha defensat un "pacte de progrés" entre aquestes tres formacions per ser investit president de la Generalitat, i ha incidit que, d'entre els socialistes, republicans i els de Jéssica Albiach, el PSC és el grup que té més suport i ara els toca liderar.

"El que toca ara és un espai, així és com ho veiem nosaltres i és el que intentem treballar, d'estabilitat, de tranquil·litat, per poder treballar i enfocar problemes de fons que té Catalunya", ha remarcat.

Al seu torn, ha deixat clar que això no implica que Junts i PP quedin exclosos de la tasca de tirar endavant Catalunya: "La millor solució avui per a Catalunya és aquest pacte de progrés al qual estem intentant arribar; això no vol dir que la resta de formacions polítiques hagin de quedar excloses de la tasca de tirar endavant Catalunya".

El dirigent socialista ha reiterat que només hi ha dues opcions, que passen per un "pacte de progrés" entre PSC, ERC i Comuns o una repetició electoral.

Segons ell, "les altres majories aritmèticament possibles no són viables políticament", per la qual cosa ha afirmat que treballarà i, textualment, dialogarà per arribar a aquest pacte a tres amb ERC i Comuns.

RENOVACIÓ DEL CGPJ

Així mateix, ha celebrat l'acord entre PSOE i PP per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

"Després de més de 2.000 dies, cinc anys de bloqueig del Partit Popular, és un pas important, i defenso els acords", ha subratllat.