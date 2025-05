Illa reivindica un Pacte Nacional per la Llengua de tots: "Té les portes obertes"

Promet fer que el català continuï sent "la columna vertebral de la nació catalana"

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat un Pacte Nacional per la Llengua de tots i totes: "Té les portes obertes a tothom qui s'hi vulgui sumar. El Pacte Nacional per la Llengua és una invitació oberta i permanent a sumar a favor del català".

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en l'acte de signatura del Pacte Nacional per la Llengua, signat pel Govern, PSC, ERC, Comuns, sindicats, patronals i entitats, que s'ha celebrat a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) a Barcelona.

El president català ha reconegut que aquesta iniciativa la va engegar l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, a qui ha agraït aquest impuls inicial, i ha destacat: "Tenim clar el diagnòstic, tenim clares les mesures i tenim els recursos".

Illa ha destacat que el procés d'elaboració del pacte ha estat "el més concorregut dels últims 20 anys a Catalunya", ja que ha rebut més de 2.500 propostes, i ha afegit que això és una mostra del compromís de la societat catalana amb la llengua.

També considera que reflecteix "la transversalitat i la solidesa del diagnòstic i de les propostes del pacte", i ha sostingut que signar-lo és un bon exemple de generositat, rigor, responsabilitat i sentit de país, textualment.

"DEL PAPER AL CARRER"

"Des d'avui tenim el deure compartit de portar el pacte del paper al carrer, en tots i cadascun dels àmbits que han de garantir el futur del català", i ha defensat que sigui una llengua reconeguda en institucions públiques, empreses i serveis, i també per la Unió Europea.

Ha subratllat que per aconseguir-ho es desplegaran 255 milions d'euros, i s'ha mostrat optimista: "Si actuem amb intel·ligència, si aprenem de les nostres virtuts i també dels nostres errors, el català continuarà incorporant parlants que se'l facin seu, que l'estimin i que el facin estimar als altres".

S'ha compromès a fer que el català "continuï formant part de la columna vertebral de la nació catalana", ja que el considera un element indispensable de prosperitat, cohesió, gaudi i convivència, en les seves paraules.

A l'acte també hi han assistit el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, que ha signat el pacte, i diversos consellers del Govern, a més de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol; el president del grup del PSC al Parlament, Ferran Pedret; el president d'ERC a la cambra catalana, Josep Maria Jové, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.

També hi han estat presents la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López; el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros; a més del president de Cecot i vicepresident de Foment del Treball, Xavier Panés, i la presidenta de la Comissió Dona i Empresa de Pimec, Maria Teixidor, i altres representants de patronal i sindicats.

Al final de l'acte, el coordinador d'Empresa i Consum de Plataforma per la Llengua, Xavier Dengre, ha afirmat en una roda de premsa que el pacte no és "prou ambiciós en algunes coses" i el president de Ciemen, David Minoves, ha alertat que hi ha una "emergència lingüística" que no pot esperar més, i ha afegit que aquest és un pacte de mínims.