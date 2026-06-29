Illa reivindica el Míting de la Llibertat que "defineix la Catalunya actual" democràtica i lliure

Alerta contra una visió de la llibertat que proclama "no tenir responsabilitats"
BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat el Míting de la Llibertat, celebrat el 22 de juny de 1976 i origen del procés constituent del PSC, que "defineix la Catalunya actual", una Catalunya, ha afegit, democràtica i lliure que va saber mobilitzar-se per construir la llibertat, informa el Govern en un comunicat.
Així s'ha expressat aquest dilluns en l'acte commemoratiu del 50 aniversari del Míting de la Llibertat, celebrat a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), en el qual també ha participat el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; el vocal de la Fundació Rafael Campalans, Jordi Font i l'exlíder del PSC Raimon Obiols.
Illa ha mostrat el seu agraïment a la generació que va traçar la Catalunya d'avui dia: La democràcia va ser "conquistada, pam a pam, carrer a carrer, llei a llei, per homes i dones que vau arriscar vostra pròpia llibertat perquè avui aquesta anés col·lectiva", ha subratllat.
El president ha alertat contra una visió de la llibertat que considera egoista, representada per aquells que postulen que "llibertat és no tenir responsabilitats, no pagar impostos o desentendre's del veí", i ha defensat que la llibertat necessita una arquitectura social i democràtica que la sostingui.
"La llibertat real és la certesa absoluta que el fill o filla d'una família treballadora de qualsevol barri de Catalunya té exactament les mateixes possibilitats de convertir-se en metge, jutge o artista que el fill de la família més benestant", ha expressat.
ESPADALER
Per la seva banda, Espadaler ha destacat el paper pedagògic que ha de tenir la memòria, especialment per a les generacions més joves, i ha assegurat que recordar aquests actes no és només un acte de justícia sinó "una eina eficaç" per recordar que la democràcia no ha estat regalada.
"Avui més que mai, a la llum de la situació global de polarització, aquests actes de memòria ens han d'interpel·lar a seguir lluitant per la democràcia", ha apuntat.
IMPACTE DEL MÍTING PER LA LLIBERTAT
Durant l'acte també s'ha produït una conversa amb Obiols, un dels principals impulsors del Míting per la Llibertat, que ha ofert el seu testimoni per reviure el context polític i social de l'època.
També s'ha projectat un muntatge audiovisual elaborat a partir de les imatges que la fotògrafa Colita va realitzar durant la celebració del míting i l'acte ha culminat amb la projecció del film 'El míting de la llibertat', dirigit per Josep Maria Forn.