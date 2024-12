Illa reivindica que la millor manera de defensar la Constitució és "no apropiar-se'n"

BARCELONA 6 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha reivindicat aquest divendres que "la millor manera de defensar la Constitució és no apropiar-se'n" i ha descrit la Carta Magna com, textualment, un símbol d'unió fruit d'un acord entre diferents.

Així ho ha assegurat en unes declaracions als mitjans moments abans de l'acte commemoratiu del 46è aniversari de la Carta Magna al Congrés dels Diputats a Madrid, en què ha advertit que "fan malament aquells que se n'apropien, no l'entenen i no li fan cap favor, molt menys encara quan la fan servir com una arma llancívola".

"Amb aquesta Constitució hem avançat molt aquests últims anys i queda encara molt per avançar en alguns drets reconeguts a la Carta Magna", ha afegit, alhora que ha posat d'exemple l'accés a l'habitatge.

Preguntat per les negociacions amb Junts per al traspàs de competències migratòries a la Generalitat, Illa s'ha limitat a mostrar la seva "confiança que les coses aniran bé".

L'assistència d'Illa a aquest acte commemoratiu del Dia de la Constitució a Madrid té lloc després de 14 anys sense representació de la presidència catalana, tal com va passar amb els actes oficials del 12 d'octubre.