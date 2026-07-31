Illa reivindica a mig mandat que ha portat "estabilitat i normalitat institucional"

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest divendres a pocs dies de l'equador del seu mandat al capdavant del Govern que Catalunya ha recuperat l'"estabilitat i normalitat institucional", que ha dit que era un dels seus principals compromisos, i que creu que estan complint.
"Fa dos anys Catalunya venia d'una etapa marcada per una certa paràlisi institucional, divisió en la societat i certa sensació de resignació. Davant aquesta situació vam assumir la responsabilitat d'unir i servir el país. I avui, gairebé dos anys després, crec que podem dir que estem complint", ha assegurat en una roda de premsa per fer balanç del curs polític.
Illa ho ha exemplificat amb l'acord per a la reforma del finançament autonòmic, amb el fet que ha aconseguit aprovar els pressupostos, que s'ha avançat en el traspàs de Rodalies, i amb les polítiques i inversions en habitatge, mobilitat, educació, dependència, indústria i seguretat, entre altres qüestions.
Ha afirmat que l'etapa de confiança i col·laboració amb la resta d'Espanya ha permès la tornada d'empreses i generar prosperitat: "En un context d'incertesa internacional, Catalunya esdevé una excepció positiva de predictivitat, estabilitat i certesa. Catalunya té un govern amb un pla per proporcionar l'estabilitat que necessita".
ACORDS AMB ELS SOCIS
Sobre els dos anys que resten per acabar la legislatura, ha assenyalat que els acords per a la investidura impliquen que el suport de partits com ERC i els Comuns se l'haurà de guanyar "dia a dia".
"És el que intento fer. Ho he fet amb els pressupostos. M'agradaria més tenir els suports garantits, i més m'agradaria no necessitar-los, però és el país que tenim. I també té coses bones aquesta configuració, perquè t'obliga a asseure't, a parlar, a contrastar...", ha explicat.
Ha dit que els nous comptes públics recentment aprovats sí que li permeten arribar fins al 2028 sense uns altres, però que intentaran un nou acord: "Si no som capaços d'actualitzar-los amb un altre acord, doncs arribarem al 28. I per tant, què farem? Continuar treballant i complir el que va garantir la investidura", s'ha compromès.
I ha descartat un relleu de consellers en el Govern: "Jo estic molt content amb els consellers que tinc, amb la feina que fan. I, per tant, no tinc previst cap canvi més enllà del que he anunciat recentment i pel qual vaig comparèixer justament la setmana passada al Parlament".
CASOS DE CORRUPCIÓ
Sobre els presumptes casos de corrupció que afecten figures del PSOE, Illa ha apuntat que s'han pres mesures, que "s'han de continuar prenent".
"El que demano és que quan hi hagi casos de persones que no estan a l'alçada dels codis ètics i de la manera d'entendre la política que tenim en la família socialista, es prenguin les decisions contundents, ràpides i sense contemplacions que s'han de prendre, i que s'han pres", ha afegit.
Sobre l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat aplicar la presumpció d'innocència.
AMNISTIA
Preguntat per l'aplicació de la llei d'amnistia, Illa ha apuntat que des de la seva investidura ha demanat que el procés sigui "àgil" i es publiqui de manera eficient, i ha mostrat satisfacció pel fet que així sigui.
"Estaré content que tothom, també el president Puidemont, però també el senyor Junqueras i la resta de persones afectades, que algunes ja s'han beneficiat recentment per resolucions en el Tribunal Suprem", ha afegit.