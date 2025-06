Illa reivindica la memòria històrica i demana no caure en l'oblit mentre "l'autoritarisme avança"

Clausura l'acte pels 80 anys de l'alliberament dels camps de concentració nazis

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la memòria històrica i ha demanat no caure en l'oblit en uns moments en què "l'autoritarisme avança i l'auge de conflictes bèl·lics és una evidència", després del que s'ha referit a la guerra a Ucraïna i a Gaza.

Així s'ha pronunciat aquest dilluns en l'acte de commemoració dels 80 anys de l'alliberament dels camps de concentració nazis, juntament amb el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler.

Illa també ha recordat que fa uns mesos el multimilionari Elon Musk "frivolitzava amb la salutació nazi i després d'ell moltes altres persones es van sumar a reproduir-lo com si fos un acte de rebel·lia, fins i tot banalitzant el que significava".

"Tenir memòria és entendre d'on venim i on no hem de tornar mai", ha afirmat el president del Govern, que ha insistit que el pas del temps no ha de desdibuixar la gravetat del que va ocórrer en el passat ni permetre que perdin sentit les conquestes del present.

També ha recordat que el Govern s'ha sumat als actes impulsats pel Govern central en el 50 aniversari de la mort del dictador Francisco Franco, i ha defensat que el seu Executiu també ha treballat en una llei de memòria democràtica, que ja ha superat el debat a la totalitat en el Parlament.

"No defallim en la defensa de la democràcia. La llibertat, la pau i els drets dels que avui gaudim no són un regal diví", ha avisat Illa, que ha afegit que qui coneix la història sap que hi ha maldat i que aquesta es combat amb memòria i esperança, diu textualment.

ESPADALER

Per la seva banda, Espadaler ha reivindicat la importància de les polítiques de memòria democràtica, que ha descrit com un deure cívic i ètic, i ha afegit que serveixen per recordar que "la democràcia té un preu, i que no pot ser arrabassada per cap tipus de règim en cap circumstància".

El conseller també ha reclamat que s'ha de "llegar la memòria als joves", i ha alertat que hi ha enquestes que apunten que el 20% dels joves catalans diuen que no els importa si un règim no és democràtic si pot resoldre els problemes, segons les seves dades.

Ha destacat que la memòria democràtica serveix per acabar amb els silencis i fer justícia: "Hem de viure des del respecte a la diferència, a la diversitat, des del respecte, òbviament als drets humans i des del respecte a la dignitat de les persones", ha subratllat.

L'acte també ha comptat amb una ponència de la catedràtica d'espanyol a l'Amherst College, Sara J. Brenneis, i una taula rodona amb familiars de persones deportades, i la interpretació musical de Marina Rosell.