Illa reivindica el llegat de Tarradellas davant d'un moment global de "refundació"

LORENA SOPENA / Europa Press
El Govern commemora els 50 anys de la tornada de l'expresident amb un any d'activitats
BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura i el llegat de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas davant d'un moment global de "refundació" amb un canvi geopolític com es pot veure a Ucraïna i en el qual, diu, a Catalunya fa falta la participació de totes les forces polítiques democràtiques per afrontar les transformacions necessàries.
Així s'ha expressat aquest dilluns en l'acte d'inauguració de l'Any Tarradellas, un any d'activitats amb les quals el Govern commemorarà el seu llegat i la seva tornada de l'exili a l'octubre de 1977, a més de la seva contribució a la recuperació de les institucions de l'autogovern de Catalunya durant la transició, sent el primer president de la Generalitat després de la dictadura franquista.
En l'acte han participat el president del Parlament, Josep Rull; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, i han assistit, entre altres, els ex-presidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas i Pere Aragonès i l'exvicepresident del Govern, alcalde de Barcelona i conseller del Govern de Tarradellas, Narcís Serra.
"CÀRREGA SIMBÒLICA"
Illa ha assegurat que hi ha pocs presidents en tota Europa amb "una càrrega simbòlica tan gran" com Tarradellas i ha dit que no és possible dedicar-se a la política catalana sense partir del seu llegat.
"Va tenir la intel·ligència de plantejar un projecte de país que anava més enllà de les sigles polítiques i de les ideologies", ha exposat, perquè, ha apuntat, estava fonamentat en allò que ha fet gran Catalunya que és la unitat civil del poble.
El president ha posat el focus en diversos aspectes del llegat de Tarradellas que, defensa, s'han de preservar, des de la unitat com a element primordial a la defensa de l'autogovern de Catalunya, alguna cosa que, ha assegurat, el seu Executiu està fent amb el nou model de finançament, "el millor de la història contemporània".
També ha destacat la necessitat de defensar la llibertat i la lleialtat, de tenir una administració professionalitzada i promoure la integració i la pertinença: "No hi ha gens més oposat al sentit i la manera de fer dels catalans i catalanes que la xenofòbia i el racisme", ha sentenciat, i ha subratllat que el llegat de Tarradellas és patrimoni de tots els catalans.
RULL
Rull ha definit la figura de l'expresident com a providencial i ha remarcat el seu "altíssim sentit de transcendència de la nació, de les institucions", afegint que va ser ell qui va fer possible establir el Parlament en el que era un antic arsenal del Parc de la Ciutadella.
També ha posat el focus en el seu exili que, ha dit, en certes circumstàncies històriques, pot adquirir força legitimadora, i ha lamentat que hi ha ciutadans catalans que ho sofreixen actualment: "El president Tarradellas va decidir plantar cada dia del seu exili una llavor per això la nació, la nació catalana li deu una gratitud simplement infinita", ha sostingut.
MORET
Moret ha recordat que Tarradellas va ser president de la Diputació de Barcelona i ha mostrat la voluntat de la institució de participar en aquesta commemoració per difondre i popularitzar el seu llegat perquè "és l'home que va entendre que les institucions només sobreviuen si hi ha algú disposat a cuidar-les".
"La gran lliçó de Tarradellas és que les institucions no són patrimoni dels governs ni dels partits, ni tan sol d'una generació, són patrimoni del país", ha afirmat, i ha expressat que la seva mirada encara connecta amb els catalans d'avui dia.
JUNQUERAS
Junqueras ha destacat el paper de Tarradellas en la Generalitat republicana servint a Catalunya "amb totes les seves forces i capacitats", i ha afegit que durant la dictadura li va tocar preservar la institució com a president en l'exili, la qual cosa, diu, va fer amb la màxima dignitat possible.
El líder d'ERC ha reivindicat la tasca de Tarradellas per restaurar la Generalitat i ha dit que va servir a les institucions amb el convenciment que havien d'estar a l'altura de les esperances i aspiracions de Catalunya: "Va servir a la nació i en aquest servei ens serveix d'exemple a tots nosaltres".
CALENDARI D'ACTIVITATS
Les activitats de l'Any Tarradellas, entre setembre d'aquest any i octubre del 2027, inclouen una exposició central sobre la seva figura en el Palau Robert, taules rodones, activitats acadèmiques i divulgatives i diversos actes institucionals, com el previst cap a finals d'aquest any amb ex-presidents de la Generalitat per reflexionar sobre Tarradellas i l'evolució de l'autogovern.
L'exposició central (que també serà itinerant per Catalunya de forma adaptada) s'inaugurarà al febrer del proper any sota el títol 'Ciutadans de Catalunya. El retorn de Tarradellas i el fil de l'autogovern, 1977-2027' i buscarà contextualitzar el moment polític, social, cultural i demogràfic en què es van prendre les decisions entre 1976 i 1977.
Un dels primers actes del calendari es realitzarà a l'octubre d'aquest any amb la dignificació de la tomba de l'expresident a Cervelló (Barcelona), per tal de convertir-la en un espai de memòria adequadament identificat.
A partir de novembre està previst que s'iniciï el cicle de taules rodones a Girona, Manresa (Barcelona), Lleida, Tarragona i Tortosa (Tarragona), amb l'objectiu d'obrir espais de debat en tot el territori i construir un relat plural i descentralitzat.
MADRID I PARÍS
La commemoració també arribarà a Madrid al maig de 2027 amb una conferència dedicada a analitzar la perspectiva del conjunt del país sobre la figura de Tarradellas, la seva tornada i la recuperació de l'autogovern a Catalunya.
A l'exterior, a partir de març, estan previstos actes a París, Tolosa de Llenguadoc i Perpignan (França), amb una conferència a la capital francesa que abordarà la relació de l'ex-president amb aquest país i els seus anys d'exili; una jornada en col·laboració amb la universitat de Tolosa de Llenguadoc per recordar la concessió, al març de 1980, del doctorat honoris causa a Tarradellas, Salvador Espriu i Antoni Badia i una jornada en Perpignan sobre l'exili català.
ALTRES ACTES
Entre les iniciatives de divulgació es durà a terme la publicació d'un llibre col·lectiu sobre el període 1976-1977, la difusió dels fons de l'Arxiu Montserrat Tarradellas (filla de l'ex-president) i l'edició d'un còmic dedicat a la seva tornada, una de les iniciatives destinades al públic juvenil.
Per celebrar la recuperació de les institucions catalanes, al juny de 2027 el Parlament organitzarà un acte institucional de commemoració dels 50 anys de la reunió de l'Assemblea de Parlamentaris, en homenatge al paper dels parlamentaris catalans sorgits de les primeres eleccions democràtiques i el procés que va conduir al restabliment de la Generalitat.
A més, també estan previstos actes dedicats a Antònia Macià, esposa de l'ex-president, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, i a Montserrat Tarradellas en el Dia Mundial de la Síndrome de Down.