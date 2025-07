Illa reivindica el "llegat de set anys de govern" i mostra el seu suport a Sánchez

MADRID 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha reivindicat el "llegat de set anys de govern", que creu que ha estat "positiu" i "no es pot paralitzar", i ha mostrat el seu suport al president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, de cara al Comitè Federal extraordinari que celebren els socialistes aquest dissabte.

"Espanya i Catalunya han de continuar avançant, el llegat de set anys de govern és un llegat molt positiu, i no es pot paralitzar. Venim a això donant del nostre suport, tot el nostre esforç, ajudar en tot el que puguem perquè Catalunya i perquè Espanya continuïn avançant", ha expressat el president català en unes declaracions als mitjans quan ha arribat a la seu nacional del PSOE.

Illa ha avançat que les mesures que es prendran al Comitè Federal seran les "convenients i adequades", i ha insistit a "continuar avançant tant per Espanya com Catalunya" perquè van "pel bon camí".

Preguntat per Paco Salazar, dirigent socialista proposat per Sánchez per ser adjunt a la Secretaria d'Organització del PSOE i que finalment ha desistit davant d'informacions periodístiques que l'assenyalen per presumpte assetjament sexual a dones, Illa ha dit que la seva relació amb Salazar "ha estat una molt positiva i bona" i que ara cal "veure les decisions que prengui l'executiva i que prengui ell mateix".

Illa ha estat rebut a la seva arribada a la seu nacional del PSOE amb crits de suport per part d'uns adeptes del president del Govern central, Pedro Sánchez, que s'aglomeren davant de Ferraz. "Illa, Illa, Illa!", han exclamat uns 80 simpatitzants del PSOE, que també han proferit crits de "fora, fora" contra el president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page.