Illa reivindica l'artesania com "molt més que un ofici" i enalteix els sectors tradicionals

Lliura els Premis Nacionals d'Artesania 2024 amb el conseller d'Empresa Miquel Sàmper

BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha destacat l'artesania com "molt més que un ofici" i ha reivindicat que es tracta d'un model a seguir per a una economia més equilibrada, arrelada al territori i respectuosa amb l'entorn, a més de posar en valor els sectors més tradicionals de cara al futur.

Ho ha dit aquest dilluns en el lliurament dels Premis Nacionals d'Artesania i diplomes de mestres artesans 2024, distincions que el Govern lliura per reconèixer la trajectòria professional de diversos representants del sector a Catalunya, acompanyat del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, informa un comunicat.

"Tot país que vulgui progressar ha de cuidar els seus sectors. L'artesania és senya i identitat", ha afirmat Illa, que ha afegit que la Formació Professional comptarà amb més places que mai, amb un increment de l'oferta de 7.583 places, moltes d'elles reservades a la formació en sectors específics, segons ell.

"Necessitem perfils qualificats per al nou món laboral, però també per a sectors tradicionals de difícil relleu", ha reconegut Illa.

Per la seva banda, Sàmper ha posat en valor el "talent, esforç i passió" d'aquells que fan de l'artesania no només una expressió artística, sinó també un motor econòmic i social, textualment.

PREMIATS

El Premi Nacional D'Artesania ho ha guanyat la ceramista Maria Àngels Domingo; el Premi Emprèn ha estat per a l'obrador cooperatiu Avantva Coop; el Prestigia l'ha guanyat l'Associació Ceramistes de Catalunya; el premi a la millor obra ha estat per a l'artesana tèxtil Sonia Benítez i el Restaura per a Jorquera Piano.

El Premi Nacional d'Artesania està dotat amb 7.000 euros, una peça commemorativa i l'exposició de l'obra en el Centre d'Artesania Catalunya; l'Emprèn amb 2.500 euros i la millor obra rebrà 1.000 euros.