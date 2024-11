Illa reivindica l'activitat i decisions preses durant els seus primers 100 dies al capdavant del Govern

Ressalta polítiques i compromisos adquirits en matèria d'habitatge, economia i seguretat, entre d'altres

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest divendres l'activitat i decisions preses pels 16 departaments durant els seus primers 100 dies al capdavant del Govern.

En un document enviat aquest divendres, concreten que, des del 14 d'agost, Illa ha protagonitzat 79 reunions públiques, entre les quals les que va mantenir amb els expresidents catalans; 73 actes institucionals; 19 visites institucionals; 13 reunions del Consell Executiu; 8 activitats al Parlament, entre les quals el debat de política general; i 8 entrevistes en mitjans.

A més de la seva activitat a Catalunya, ressalten visites i actes als quals ha assistit a la resta d'Espanya com la trobada que va mantenir amb el Rei, la seva assistència als actes del 12 d'Octubre a Madrid, als premis Príncep d'Astúries a Oviedo i la seva intervenció en la jornada Metafuturo de la capital espanyola.

Entre l'activitat més rellevant, destaca, en el capítol de 'Transició ambiental i verda', decisions com la nova estratègia que impulsaran en gestió de l'aigua i asseguren que s'ha "desbloquejat" el projecte per a la millora de la capacitat de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

A més, recullen la signatura amb el Ministeri de Transports dels convenis de l'AP-7, l'AP-2, l'N-260 i la ronda Nord, la feina feta per aconseguir un marc de col·laboració amb Renfe, i la convocatòria d'ajuts per a les comunitats de regants afectades per la sequera del 2023.

En habitatge, treu pit del compromís de construir 50.000 habitatges públics fins al 2030, i la creació del programa per dissenyar i implementar el nou model de finançament singular.

També defensa l'aprovació de diverses mesures per reforçar el sistema de protecció civil a Catalunya, la convocatòria per cobrir noves places de Mossos d'Esquadra i el nou pla de reforma de l'administració i millora dels serveis públics.

En el document ressalten altres accions i decisions preses en matèria de sanitat, educació, benestar i llengua, començant per la creació de la Conselleria de Política Lingüística, com també en polítiques de transició digital i coneixement.