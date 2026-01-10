Illa reivindica l'acord de finançament com "el millor" de la història de Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
Assegura que aquest és un model amb el qual "ningú perd" i redueix desigualtats entre CC.AA.
BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat l'acord de finançament aconseguit pel Govern i ERC com "el millor" de la història de Catalunya.
Així ho ha dit aquest dissabte durant la seva intervenció en el Consell Nacional del PSC, en la qual també ha dit que aquest és "el millor sistema de finançament autonòmic de règim comú de la història democràtica espanyola" i aportarà, al seu parer, més transparència, eficiència i capacitat normativa.
Ha agraït a ERC ser un soci "incòmode", però que ha complert els compromisos adquirits el que, ha dit, és un acte de valentia i de realisme polític, en les seves paraules.
Ha destacat que l'acord suposa 4.700 milions d'euros "addicionals en el primer any" i ha dit que respectarà l'ordinalitat, per la qual cosa Catalunya serà la tercera a aportar i la tercera a rebre.
També ha felicitat a la vice-presidenta primera del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per un treball "ardu i complex" i ha afegit que l'acord és una mostra del lideratge polític del president del Govern, Pedro Sánchez.
"És ensordidor el silenci d'aquells que no fa tants dies deien que no seriem capaços de presentar un nou model de finançament autonòmic", ha assenyalat.
"NINGÚ PERD"
Ha assegurat que aquest és un acord amb el qual "ningú perd" i surten beneficiades totes les comunitats autònomes.
Segons ell, el nou model és un compromís amb la millora dels serveis públics: "No és diners per a les comunitats autònomes. És diners per als ciutadans de cada comunitat autònoma", ha asseverat.
"Un nou model de finançament que millora els serveis públics és també un nou model de convivència", ha dit, i ha assegurat que no hi ha res més antipatriòtic que negar recursos als ciutadans, textualment.
"Nosaltres volem que li vagi bé a tothom. Però Catalunya té també dret a liderar i a proposar un nou model de finançament", ha resolt.
TRAMITACIÓ I SUPORTS
Sobre la tramitació d'aquest nou model i els suports necessaris per a això, ha dit que "serà difícil", però afirma que en democràcia els ciutadans tenen l'última paraula.
Així, ha criticat a aquells que s'oposen a l'acord: "Què heu fet vosaltres per resoldre aquesta qüestió que dieu que ha de millorar-se? Què ha fet el Partit Popular quan ha tingut ocasió?", ha preguntat.
A més, ha assenyalat a aquells que, segons ell, "s'han refugiat davant de propostes que són impossibles i que saben que són impossibles"
TRIGINER
També s'ha referit a la defunció de l'ex-diputat en el Congrés dels Diputats, exsenador i fundador del PSC Josep Maria Triginer, del que ha dit que va ser "des del primer moment fins a l'últim militant socialista".
"Aquesta és la lliçó principal. Ser socialista en tot moment i circumstància. Amb consciència del que suposa formar part d'un projecte col·lectiu", ha reivindicat.