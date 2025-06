Illa reivindica que la gastronomia catalana "va molt més enllà de la cuina"

Posa en valor altres actors, com els pagesos, restauradors, pescadors o enòlegs

BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que la gastronomia catalana "va molt més enllà de la cuina" i ha posat en valor altres sectors com el de l'agricultura, la pesca, la restauració o l'enologia.

Ho ha dit aquest dilluns en la presentació de la nova campanya de difusió 'Catalunya, la millor cuina del món', impulsada per l'Agència Catalana de Turisme i que també ha comptat amb la presència dels consellers d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.

"Hem d'aconseguir que totes les persones implicades en la cadena productiva visquin en dignitat perquè avui la gastronomia catalana va molt més enllà de la cuina", ha destacat Illa, en presència de xefs de prestigi internacional com Ferran Adrià, Nandu Jubany, Carme Ruscalleda o Joan Roca, entre d'altres.

Allà, la presidenta de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, ha assegurat que aquesta campanya "no va només de cuiners meravellosos, sinó que posa cara a tot el sector primari, als cellers o als enòlegs".

Aquesta acció s'emmarca en la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025 i respon a l'objectiu de consolidar-la com a destinació turística de referència internacional.

XEFS CATALANS

La jornada ha aplegat diversos xefs catalans de prestigi internacional que han valorat la barreja entre tradició i creativitat, la qualitat del producte i les condicions que el territori té per elevar la gastronomia catalana.

El xef i propietari de Can Jubany, Nandu Jubany, ha explicat que, malgrat tots aquests factors, a Catalunya "costa apreciar el que es té" i ha afirmat que tots els condicionants que la porten a tenir una gastronomia capdavantera el fan pensar que, textualment, el territori està tocat per una vareta màgica.

Per la seva banda, un dels màxims responsables de la revolució de la cuina catalana, el xef Ferran Adrià, ha dit: "Durant molts anys ens han dit que som la millor cuina del món i vam fer una campanya al voltant d'això. En els últims 20 anys hem mostrat que podem ser capdavanters a nivell mundial".

En aquesta línia, el xef Joan Roca ha assegurat que la cuina catalana "està en el seu millor moment" per qüestions com les dades de restaurants amb estrelles Michelin i la diversitat del territori representada pels seus cuiners.

PACO SOLÉ PARELLADA

La jornada també ha servit per homenatjar Paco Solé Parellada, propietari del restaurant 7 Portes de Barcelona que va morir al juny.

"Al capdavant del 7 Portes, en Paco va crear un espai viu de memòria i va ser un gran divulgador de la cuina catalana com un espai d'humanitat, cura i detall", ha subratllat Illa durant la seva intervenció.

En paraules de la xef Carme Ruscalleda, la premsa "ha gastat els qualificatius dedicats a en Paco", però ha destacat la seva saviesa i bondat i la defensa per donar valor al producte primari, la seva preocupació pels mercats catalans, per enfortir el vincle familiar i la seva aposta per la joventut.