Illa reivindica la figura de "pau" d'Ernest Lluch després de 24 anys del seu assassinat

Eulàlia Lluch demana un homenatge que "no tingui sigles" l'any vinent

GIRONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest diumenge la figura de "pau" de l'exministre socialista Ernest Lluch, quan es compleixen 24 anys del seu assassinat per part de la banda terrorista ETA.

Així s'ha expressat Illa en l'acte d'homenatge a Ernest Lluch a Maià de Montcal (Girona), tres dies després que es va complir el 24è aniversari del seu assassinat, el 21 de novembre del 2000 al garatge de casa seva a Barcelona.

"És un acte per recordar un gegant del socialisme, un gegant del servei públic, un humanista, una persona multifacètica", ha assegurat.

Per Illa, la figura d'Ernest Lluch representa cinc àmbits: la política com a diàleg i recerca de solucions per a la ciutadania, la defensa de les institucions públiques com a llocs per transformar la realitat, el foment dels serveis públics, el socialisme, i la pau.

Illa ha anunciat que, per a l'any vinent, la Generalitat impulsarà un homenatge oficial pel 25è aniversari de l'assassinat d'Ernest Lluch, junt amb la Fundació Ernest Lluch i tothom que s'hi vulgui afegit, textualment, perquè l'expolític socialista tingui "l'homenatge que es mereix".

"IGNORAR" TÍTOLS I ETIQUETES

La filla d'Ernest Lluch, Eulàlia Lluch, ha demanat que l'any vinent es recordi el seu pare en un acte que "no tingui sigles polítiques", i que tampoc tingui aficions futbolístiques ni musicals, dos àmbits en els quals Ernest Lluch també era molt actiu.

"Seria molt maco que l'any vinent la gent diversa ignorés els títols i les etiquetes que s'han posat a Ernest Lluch i que ens centréssim en Ernest. Jo crec que es pot aconseguir", ha dit.

Per la seva banda, el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Josep Maria Carreras, ha destacat el llegat que va deixar Ernest Lluch quan va ser ministre, com a impulsor de l'actual sistema de salut pública i universal, i ha informat que des de la fundació preparen un observatori entorn de la sanitat per mantenir el llegat del polític socialista.

"Quan va ser ministre de Sanitat va aconseguir una cosa que tots utilitzem i que de vegades no se sap ben bé com va aparèixer, però va ser gràcies a Ernest Lluc que la seguretat social es va estendre a tota la població", ha remarcat.