Illa reivindica Ernest Lluch com "un referent moral que transcendeix ideologies i sigles"

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat l'exministre socialista de Sanitat Ernest Lluch com "un referent moral que transcendeix ideologies i sigles", 25 anys després de ser assassinat per ETA.
"El seu llegat perviu 25 anys després del seu assassinat, tant en totes aquelles persones que vam tenir la sort de conèixer-Lo com en aquelles a les quals les idees d'Ernest han inspirat", ha dit aquest dissabte en l'homenatge del PSC a la seva seu a Barcelona, on també han participat l'expresident de la Generalitat i president de la Fundació Rafael Campalans, José Montilla, i la filla de l'exministre Eulàlia Lluch.
Illa ha dit que el seu llegat es resumeix "en tres conceptes: esperança, confiança i socialisme", i l'ha qualificat com una de les persones més importants de la història democràtica de Catalunya i tota Espanya.
ESPERANÇA CONTRA "IL·LUSTRACIÓ FOSCA"
A més, ha criticat els qui fan de la frustració el motor dels seus projectes polítics, segons ha dit: "El nostre motor és l'esperança, el de l'esperança de les nostres societats davant dels representants d'aquesta il·lustració fosca que la nega".
També ha cridat a mantenir la confiança en les institucions: "Sobretot en moments difícils, com els quE estem veient aquests dies, amb molta gent desconcertada, fins i tot molta gent indignada davant de certes decisions".
CONFIAR EN LA VERITAT I LES INSTITUCIONS
Ha defensat tenir "confiança en la veritat" que sempre és el futur i acaba imposant-se, segons ell, i també ha demanat confiança en la ciutadania.
"No hem vingut a passejar-nos, no hem vingut a ocupar les institucions. Hem vingut a governar, per transformar des de les institucions", ha assegurat.
En aquest sentit, ha defensat el "socialisme per reduir les desigualtats" i ha dit que aquests valors s'han d'aplicar en matèries com l'habitatge i l'afirmació de la dignitat de les persones.
"Ser socialista és dir la veritat a la gent i dir-los que no hi ha màgia per resoldre això en un dia o en una setmana", ha dit sobre com afrontar els problemes actuals, i ha demanat resoldre'ls amb tenacitat, temps i rigor.