Illa reivindica els valors socialistes i europeus davant d'una extrema dreta liderada per Trump

Recepta avançar cap a "els Estats Units d'Europa" a través del federalisme
BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dissabte els valors socialistes i europeus davant d'una extrema dreta que assegura que lidera el president nord-americà Donald Trump a escala global.
Ho ha dit en la seva intervenció en el Consell Nacional del PSC, en la qual s'ha referit al document estratègic de l'administració Trump en el qual s'adverteix que Europa s'enfronta a una "desaparició civilizatoria".
Illa ha titllat el projecte europeu d'història d'èxit construïda després de dues guerres mundials i ha afirmat que valors europeus com la igualtat, l'Estat del benestar i la fraternitat són precisament "el que para alguns és una amenaça".
"Això és el que els fa por: els valors d'Europa", ha assegurat, i ha alertat d'un procés de deshumanització impulsat per governs i moviments ultres, y ha cridat a actuar.
MOMENT D'ACTUAR
Illa ha afirmat textualment que l'única cosa bona que pot aportar Trump és que la seva manera d'actuar desperti a Europa: "Volem que Trump i els seus socis ultres escriguin el nostre futur?", ha preguntat.
En aquest sentit, ha advocat per aixecar un projecte polític europeu que avanci en els propers anys cap als "Estats Units d'Europa" a través del federalisme.
El líder socialista ha dit que no ha de témer-se a l'extrema dreta, i ha receptat combatre-la "amb la veritat, l'evidència i el saber".
PROJECTE POLÍTIC
Ha subratllat que Catalunya, Espanya i Europa formen part d'un mateix projecte polític i ha defensat que "no es pot pensar Catalunya sense pensar Espanya, ni sense pensar Europa", una idea que veu més vigent que mai en l'actual context internacional.
En clau econòmica, Illa ha defensat que Espanya és avui "un model que funciona, malgrat el soroll", i ha posat com a exemple el màxim històric de l'Ibex 35, els beneficis empresarials i el creixement econòmic.
RECORD A PASQUAL MARAGALL
Ha tingut un record per a l'ex-president de la Generalitat Pasqual Maragall, quan es compleixen 22 anys de la seva presa de possessió, destacant que la seva idea de Catalunya era "indissociable" de la seva idea d'Espanya i d'Europa.
També ha reivindicat l'herència política d'altres ex-presidents catalans: de José Montilla ha destacat la seva eficàcia; de Josep Tarradellas, la seva institucionalitat, i de Jordi Pujol, el seu "catalanisme integrador".
Illa ha tancat la seva intervenció apel·lant textualment a la identitat socialista i a la mobilització enfront de l'avanç ultra, reivindicant-se com "un militant socialista, ni més ni menys", i ha cridat a afrontar el moment actual amb esperança, confiança i socialisme.