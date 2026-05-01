Illa reivindica la defensa de la classe treballadora davant de "governs reaccionaris" per l'1 de Maig

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que Catalunya continuarà defensant els drets de la classe treballadora davant dels "governs reaccionaris que els retallen" amb motiu de la celebració del Dia del Treballador aquest divendres 1 de Maig.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, Illa ha cridat a defensar al "treball digne" amb salaris justs i feines segures i amb valor afegit.
Ha sostingut que aquesta és la manera de "reforçar la igualtat, el talent i la cohesió social".