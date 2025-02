Illa reivindica una "cultura de la pau" en la clausura de l'Any Taüll a la Vall de Boí

"Els països amb més futur són els que tenen les arrels més sòlides", assegura

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha clausurat aquest divendres l'Any Taüll a l'església de Sant Climent de Taüll, a la Vall de Boí (Lleida), on ha reivindicat el pacifisme del bisbe Ramon Guillem: "Els catalans mantenim el nostre caràcter pacifista quan el món necessita recuperar més que mai una cultura de la pau per evitar tragèdies com les que vivim a l'Orient Mitjà o Ucraïna".

Aquest divendres s'ha clausurat l'Any Taüll, que commemora el novè centenari de la consagració de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll per part de Ramon Guillem, bisbe de Roda-Barbastre, els dies 10 i 11 de desembre de l'any 1123.

En l'acte, en el qual han participat la consellera de Cultura, Sònia Hernández; l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, i el director general de Patrimoni Cultural, Joaquim Borràs, Illa ha posat en valor poder comptar amb símbols com aquestes dues esglésies "d'un valor extraordinari".

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

Ha subratllat que la gestió de les institucions és un element indispensable per conservar el patrimoni: "Actualment hi ha algunes veus que posen en qüestió les institucions, que qualifiquen les institucions d'obstacle. I no és per res així".

"Durant 900 anys hem sabut conservar l'art romànic més innovador d'aquella època, avui un dels patrimonis culturals catalans que s'han convertit en universals", ha apuntat.

Per això, ha destacat que la conservació del patrimoni respon "a una certa manera de ser i de fer" pròpia dels catalans, compartint una profunda estima pel patrimoni i transformant-lo en generador de cohesió, en les seves paraules.

Finalment, ha assenyalat que l'Any Taüll ha estat un exemple per acostar els seus valors a la ciutadania i ha conclòs: "Els països amb més futur són els que tenen les arrels més sòlides. Tradició, modernitat i prosperitat".