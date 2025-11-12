Illa reivindica la cultura i la ciència com un motor de progrés i identitat davant els qui pretenen eliminar-les

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que Catalunya és "un país amb la cultura i la ciència com un motor de progrés, de convivència i d'identitat davant els qui pretenen relegar-les o eliminar-les".
Ho ha dit durant l'acte d'inauguració de la Setmana de les Acadèmies al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, juntament amb el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i el vicepresident del Consell Interacadèmic de Catalunya (CIAC) i president honorari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Josep Antoni Bombí.
Illa ha afirmat que les acadèmies i la seva tasca generen prosperitat, i ha apostat per treballar perquè l'exemple que donen es transmeti als joves per despertar "les seves ànsies de coneixement i impuls d'implicar-se en la millora del país.
Ha alertat que en el moment històric actual hi ha països que cometen el greu error, a parer seu, d'atacar les institucions científiques i culturals: "Són els mateixos que posen en dubte l'evidència científica, fomenten el negacionisme i ataquen la veritat".
En aquest sentit, ha dit que Catalunya diu 'sí' a la ciència, 'sí' a la cultura, i 'sí' a les acadèmies, i ha afegit que el coneixement i la ciència "van proporcionar la vacuna" durant la pandèmia de covid-19, i que també és present en el dia a dia dels ciutadans.
SETMANA DE LES ACADÈMIES
Enguany i per primera vegada, el Departament de Justícia ha impulsat, juntament amb el CIAC, el programa d'activitats de la Setmana de les Acadèmies per "posar en diàleg" diferents disciplines: dret, medicina, ciència, arts, humanitats i economia, entre d'altres.
Hi estan cridades a participar les 12 acadèmies que té Catalunya en el consell: Reial Acadèmia de Bones Lletres, Medicina, Ciències i Arts, Belles arts de Sant Jordi, Jurisprudència i Legislació, Institut d'Estudis Catalans (IEC), Reial Acadèmia Europea de Doctors, Ciències Econòmiques i Financeres, Farmàcia, Ciències Veterinàries, Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i Institut d'Estudis Aranesi.