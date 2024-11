Illa reivindica la competència autonòmica en emergències i assegura el suport del Govern central

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que la competència de la primera línia de resposta davant les emergències és autonòmica i ha assegurat que durant el pas del temporal per Catalunya va sentir el suport i "disponibilitat" del Govern central.

Així s'ha pronunciat en una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press aquest divendres en preguntar-li per la gestió de la DANA per part de la Generalitat Valenciana, sobre la qual aquest divendres respondrà el president Carlos Mazón, i la qual ha rebutjat valorar.

El que sí ha assegurat és que, en el cas de Catalunya, que aquest dimarts es va veure afectada per la DANA en punts del sud de Tarragona, des de la Generalitat van rebre "des del primer moment missatges de disponibilitat de mitjans per part del Govern espanyol", tant del president Pedro Sánchez com d'alguns ministres i la Delegació del Govern central a Catalunya.

Respecte a les competències en emergències, ha assenyalat que "tothom sap" que en aquestes situacions la competència és autonòmica, un fet que veu difícil de debatre, i ha defensat la col·laboració entre administracions.

"En aquestes situacions, el que els ciutadans demanen i diria que exigeixen i fan bé a exigir és que hi hagi una col·laboració sense fissures entre tots els nivells de l'administració", ha assenyalat Illa, que ha reivindicat a l'administració municipal com a primera línia de resposta i com a veritable coneixedora del que està passant, en les seves paraules.