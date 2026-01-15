Illa reivindica que Catalunya té "tot el dret del món" a impulsar el nou finançament

Defensa que cap política d'habitatge del Govern va contra la propietat privada: "No és veritat"
BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dijous que Catalunya té "tot el dret del món" a fer propostes com el nou model de finançament autonòmic acordat amb el Govern central i amb ERC.
"Jo faig una defensa del finançament autonòmic que hem acordat amb ERC i que hem ofert al conjunt d'Espanya. I reivindico que Catalunya té tot el dret del món, només faltaria, a fer propostes en aquest sentit", ha dit en una intervenció en el Foro Santander, organitzat per 'La Vanguardia', informa el Govern.
El president ha dit que no accepta de cap manera que les propostes siguin valorades d'una manera o altra en funció de qui les formula, i s'ha mostrat disposat a diàlegs serens i constructius: "No m'interessa el soroll, m'interessa la serenor i el debat constructiu sobre el contingut de la proposta".
Ha insistit que no hi ha hagut mai a Catalunya ni a Espanya un model de finançament tan bo com l'acordat: "Mai. Podria ser millor, per descomptat, però aquí n'hi ha un. Després de 12 anys".
Als crítics amb la proposta, i en referència implícita al PP, els ha instat a explicar per què no es va proposar un nou model quan governaven, a que presentin un model alternatiu, i a que expliquin si aquest eventual model alternatiu és millor al que s'ha acordat amb ERC.
"Catalunya continua sent solidària i no vol cap privilegi. I el model que hem plantejat és un model solidari i que redueix desigualtats en el conjunt d'Espanya. Fora polèmiques. Solucions, i a treballar perquè això surti, que crec que és bo per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya", ha afegit.
POLÍTIQUES D'HABITATGE
Illa ha fet referència a les polítiques d'habitatge del Govern, com a eina per reduir la desigualtat, i ha destacat l'aposta per augmentar l'oferta amb la construcció de nous habitatges, però ha dit que també han de prendre "altres mesures".
"No fem cap política d'habitatge que vagi contra la propietat privada, ni fem cap política d'habitatge que no vulgui comptar amb el sector privat. No és veritat", i ha dit que el Govern ha d'atendre les persones que es guanyen la vida raonablement bé, però no poden accedir a l'habitatge, en les seves paraules.
Als empresaris assistents al fòrum els ha dit que també ho fan pel bé de les seves empreses: "Els seus treballadors necessiten un sostre per poder desenvolupar el seu projecte vital", i els ha instat a entendre les mesures del Govern en aquest àmbit i a aportar idees.