Illa reivindica que Catalunya estigui "present en la construcció d'una Espanya plural i diversa"

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dissabte una Catalunya que estigui "present en la construcció d'una Espanya plural i diversa", coincidint amb la jornada del 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat.

"Catalunya ha d'estar present en la construcció d'una Espanya plural i diversa. De tots i totes. Catalunya ha tornat per implicar-se, per escoltar i ser escoltada", ha expressat Illa en un missatge al seu compte en X, recollida per Europa Press.

Illa acudirà aquest dissabte a Madrid per participar en els actes amb motiu del Dia de la Hispanitat, i serà el primer president català que participa tant a la recepció com a la desfilada militar presidida pel Rei des de l'etapa del també socialista José Montilla, que va governar a Catalunya des de 2006 a 2010.