Illa reivindica que Barcelona aculli el Fòrum Espanya-Japó 2025: "Catalunya ha tornat al món"

Aposta per "fer realitat el vol directe Barcelona-Tòquio" dins el Pla Àsia del Govern
BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que Barcelona aculli el Fòrum Espanya-Japó 2025: "És la constatació que Catalunya ha tornat al món i que el món també ha tornat a Catalunya".
Així s'ha pronunciat aquest dijous en la inauguració d'aquest fòrum anual, que en aquesta ocasió s'ha celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona, on també ha destacat que els vincles entre Japó i Catalunya "venen de lluny", i ha recordat que la primera oficina de la Generalitat a l'exterior es va obrir a Tòquio el 1988.
Illa ha apostat pel multilateralisme davant els desafiaments globals creixents, després d'insistir que s'han de reforçar els vincles amb Àsia i concretament amb el Japó, que ha definit com un país referent en recerca i innovació.
"Som països que generem prosperitat i que volem que aquesta prosperitat sigui compartida", ha sostingut Illa, que ha afegit que el seu govern està plenament centrat i compromès amb les polítiques d'habitatge per aconseguir-ho.
També ha destacat el Pla Àsia en el qual treballa el seu executiu, que contempla mesures concretes com "fer realitat el vol directe Barcelona-Tòquio", i que ha definit com un full de ruta compartit basat en els principis de confiança mútua i visió a llarg termini.
MINISTERI D'EXTERIORS
Per la seva banda, el director general per a Àsia al Ministeri d'Exteriors, Luis Fonseca, ha destacat l'"excel·lent moment" que travessen les relacions entre Espanya i Japó.
Ha subratllat que tots dos països "desitgen preservar un ordre internacional basat en normes, que fomenti la convivència i la pau", després de posar en valor el reforç del paper del Japó com a soci prioritari de l'OTAN en els últims anys.