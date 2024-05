Illa reitera la seva voluntat de liderar la Generalitat: "Vaig a presentar la meva candidatura a president"

Demana no avançar passes i abordar primer la negociació per la Mesa del Parlament



BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC i vencedor en les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha reiterat la seva voluntat per presentar-se a la investidura per liderar la Generalitat, encara que ha matisat que, abans de parlar de futures fórmules de Govern, cal abordar la negociació per a la composició de la Mesa del Parlament i la presidència de la Càmera.

"Aquesta nova etapa li correspon liderar-la al PSC. Ja vaig avançar en la campanya que anava a assumir la meva responsabilitat i és el que vaig a fer. Presentaré la meva candidatura a president", ha assegurat Illa, en una entrevista aquest diumenge publicada per 'La Vanguardia', recollida per Europa Press.

Ha detallat que la seva intenció és formar un executiu que compti amb militants de formacions polítiques i persones independents que disposin de competències en un determinat àmbit.

Illa ha afegit que no concep una repetició electoral, que pensa que seria un error, i ha dit que el PSC farà "tot el possible per evitar una repetició electoral que no és convenient".

"RESPECTE" A PROCESSOS INTERNS

Preguntat sobre la situació d'ERC, Illa ha manifestat el seu "respecte" als processos interns de reflexió i ha afegit que té un full de serveis en favor de Catalunya, assegura.

Illa ha subratllat que, als últims anys, Catalunya ha estat "molt per sota de les seves possibilitats", i ha demanat accelerar canvis en matèries com a educació, energies renovables, infraestructures, sanitat o mobilitat.