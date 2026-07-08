Illa reitera a ERC el seu compromís amb el nou finançament: "No em tremolaran les cames"

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat aquest dimecres davant ERC el seu compromís que el nou model de finançament tiri endavant i sigui una realitat aquest any: "No em tremolaran les cames a l'hora de portar-los a la pràctica".
Ho ha dit en la sessió de control del Parlament, després que el president parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, l'hagi instat a ser més concret amb els compromisos adquirits amb la seva formació, en relació amb el nou finançament i sobre que els Mossos d'Esquadra assumeixin les competències de ports i aeroports a Catalunya: "Ja no tenen més excuses", ha etzibat a Illa.
Després d'això, el president de la Generalitat ha assegurat que manté el seu compromís sobre aquesta última qüestió però encara no pot anunciar quan es convocarà la Junta de Seguretat, i sobre el nou finançament ha recordat que el 29 de juliol se celebrarà un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) específic sobre aquesta qüestió.
Així, ha confiat que el nou finançament superi aquest tràmit i pugui arribar al Congrés, on espera que tots els grups "estiguin a l'alçada del que realment diuen" per Catalunya, perquè sigui una realitat i sigui vigent aquest mateix any.
Després que Jové li hagi exigit quadrar-se davant els seus companys socialistes de Madrid, el president de la Generalitat ha insistit que el seu compromís passa per defensar i desplegar tots els acords.