Illa es reincorpora i promet recursos, "exigència i ambició" a Rodalies i serveis públics

Agraeix al seu equip mèdic i assegura que torna "amb moltes ganes, energia i determinació"
BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reincorporat aquest dilluns a les seves funcions al capdavant del Govern i ha assegurat que aquest està plenament dedicat a reforçar els serveis públics i les infraestructures, entre les quals ha citat Rodalies, i a dedicar per a això tots els recursos que facin falta, textualment, i l'"exigència i ambició" del seu Executiu.
Ho ha dit en una declaració institucional en la seva reincorporació a les seves funcions de president al Palau de la Generalitat, després d'un mes de baixa per una osteomielitis púbica, i amb diversos fronts oberts: la crisi en Rodalies, les vagues de docents i sanitaris i enmig de la negociació per als Pressupostos amb els Comuns, i pendent d'obrir-se formalment amb ERC.
El president ha afirmat que ha estat plenament conscient de la situació i els dies difícils, en les seves paraules, a Catalunya durant la seva delegació de funcions; ha reconegut la tasca del Govern durant aquest mes; ha agraït al sistema de salut pública català, a l'equip mèdic que l'ha atès i a la seva família; i ha agregat que es reincorporarà progressivament, seguint les indicacions mèdiques i "amb moltes ganes, energia i determinació".
"OFERIR SOLUCIONS"
Illa ha sostingut que el moment actual a Catalunya, després d'aquests dies difícils, passa per oferir solucions, respostes i la veritat, i prendre consciència que la prioritat absoluta ha de ser la seguretat i la protecció, i ha afegit: "Hem de tenir plena confiança en què Catalunya està preparada per afrontar i resoldre qualsevol situació".
S'ha referit directament a la situació en Rodalies, i ha assegurat que el Govern està plenament dedicat a preparar millor Catalunya, reforçar els serveis públics i infraestructures, i a fer-ho de forma exhaustiva, metòdica i rigorosa.
"Decisió a decisió, acord després d'acord, obra a obra, millora a millora fins al final. Fins a garantir la qualitat i l'excel·lència que treballadors, servidors públics, usuaris, empreses i tota la ciutadania mereixem", ha dit.
TEMPS "DECISIUS"
Segons el president, venen mesos importants i "decisius per al futur de Catalunya", i que serà el moment de convertir els bons desitjos per a Catalunya en compromisos reals.
"Sé el que Catalunya necessita. Sé el que els catalans i catalanes reclamen. Sé el que fa falta fer. I avui els dic, de nou, que ho farem", i ha afegit que tothom ha de complir amb el seu deure i la seva feina per a això.
AGRAÏMENT ALS SANITARIS
Illa ha iniciat la seva declaració institucional afirmant estar feliç de poder reincorporar-se a les seves funcions, amb ganes, energia i determinació, però amb un "profund sentiment d'agraïment".
"Si he pogut superar la dolència i reincorporar-me a la vida diària no és fruit de la sort ni per casualitat. Gràcies al nostre sistema de salut públic i a totes les persones que ho conformen", ha destacat.
Ha explicitat l'agraïment a la seva família i als qui l'envolten, i a tot l'equip que el va atendre a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, i ha assenyalat l'"excel·lència" del sistema de salut públic català, que té recorregut de millora, ha puntualitzat, però vocació d'excel·lència.
També ha dit que en un hospital públic "tots som iguals", i que es forma una gran família i vincles entre pacients, personal mèdic i tècnics.
"EL MÉS IMPORTANT ÉS CUIDAR-NOS"
Ha afegit que ha après en aquest període, que ha estat dur, però alliçonador i gratificant, que el més important és cuidar-se: "Cuidar-se a un mateix i cuidar-nos entre nosaltres", i que en ocasions és necessari parar, prendre perspectiva i reflexionar.
També que coses com la família, l'amistat i la salut no tenen preu: "No podem permetre la mercantilització del nostre benestar ni dels valors humans que el sustenten", i ha apostat per la humanitat i per la bona política i la política noble.
"Aquesta humanitat és el que avui està en joc al món. També a casa nostra. No podem caure en el parany de deshumanitzar-nos entre nosaltres. En circumstància alguna: ni en el debat polític, ni en les relacions humanes, ni en les relacions entre territoris. Els representants públics tenim aquest primer deure ineludible: donar exemple d'humanitat", ha afegit.